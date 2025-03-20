Kütahya OSB’den Otizm Farkındalığı Etkinliği

ANLAMLI ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, otizmli çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kütahya OSB Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli çocuklar, eğitmenleri ve Kütahya OSB personeli bir araya geldi. Etkinlikte, otizmin farkındalığını simgeleyen renkli eller teması öne çıktı. Çocuklar, eğitmenleri ve OSB personeli, tuvallere el baskısı yaparak ortak bir tablo oluşturdu. Ortaya çıkan bu özel eser, etkinliğin sonunda çocuklara hediye edilerek unutulmaz bir anı haline dönüştürüldü. Sanatın birleştirici gücüyle otizme dikkat çekilen etkinlikte, neşeli ve samimi anlar yaşandı.

HEDİYE ÇANTALARI İLE SÜRPRİZLER SUNULDU

Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli sürprizlerin bulunduğu hediye çantaları takdim etti. Bölge Müdürü Tunahan Ergin, “Bugün burada çocuklarımızla birlikte hem eğlendik hem de otizme dikkat çekmenin mutluluğunu yaşadık. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinlikleri önemseyerek sürdüreceğiz” diye belirtti.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla düzenlediği etkinliklerle toplumsal duyarlılığı artırmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.