Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Tamamlandı

TURNUVANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirilen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, dostluk, heyecan ve çekişmeyle dolu maçların ardından sona erdi. Turnuvanın birincisi, sergilediği etkileyici performansla Keramika Takımı oldu ve altın madalya ile şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final mücadelesinde Kros Takımı, gümüş madalyaya sahip olurken, Kütahya OSB Müdürlüğü Takımı da bronz madalya kazanarak üçüncülük podiumunda yer aldı. Ödül töreni, Kütahya OSB Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirildi.

ÖDÜLLERİN SAHİBİ KERAMİKA TAKIMI OLDU

Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu takdim etti. Ödül töreninde konuşma yapan Başkan Eskioğlu, turnuvanın bölgede birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, “Sporun birleştirici gücüyle firmalarımızı bir araya getiren bu organizasyona katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.