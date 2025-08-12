Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Tamamlandı

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, yüksek enerjili karşılaşmalar ve dostane bir atmosferle sona erdi. Organizasyon boyunca gerçekleştirilen maçlar, sporun birleştirici gücünü yeniden gözler önüne serdi. Finalde karşı karşıya gelen Keramika Takımı ve Kros Takımı, nefes kesen rallilerle dolu, çekişmeli setler oynadı. Sonuç olarak, Keramika Takımı şampiyon olurken, Kros Takımı ikinci ve OSB Müdürlüğü Takımı üçüncü sırada yer aldı. Tribünlerdeki çalışanlar, mesai arkadaşlarını coşku dolu tezahüratlarla destekledi.

ETKİNLİĞİN ANLAM VE ÖNEMİ

Turnuva, Kütahya OSB’de spor ve sosyal etkinliklerin değerini pekiştirirken, firmalar arasında dostluk bağlarını güçlendirdi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “OSB’mizde sadece üretim değil, sosyal ve sportif etkinliklerle de bir aradayız. Bu turnuva, firmalarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dostluğu güçlendirdi. Katılım gösteren tüm takımlarımızı ve organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.