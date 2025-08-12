Haberler

Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Tamamlandı

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, yüksek enerjili karşılaşmalar ve dostane bir atmosferle sona erdi. Organizasyon boyunca gerçekleştirilen maçlar, sporun birleştirici gücünü yeniden gözler önüne serdi. Finalde karşı karşıya gelen Keramika Takımı ve Kros Takımı, nefes kesen rallilerle dolu, çekişmeli setler oynadı. Sonuç olarak, Keramika Takımı şampiyon olurken, Kros Takımı ikinci ve OSB Müdürlüğü Takımı üçüncü sırada yer aldı. Tribünlerdeki çalışanlar, mesai arkadaşlarını coşku dolu tezahüratlarla destekledi.

ETKİNLİĞİN ANLAM VE ÖNEMİ

Turnuva, Kütahya OSB’de spor ve sosyal etkinliklerin değerini pekiştirirken, firmalar arasında dostluk bağlarını güçlendirdi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “OSB’mizde sadece üretim değil, sosyal ve sportif etkinliklerle de bir aradayız. Bu turnuva, firmalarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dostluğu güçlendirdi. Katılım gösteren tüm takımlarımızı ve organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.