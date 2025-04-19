Kütahya OSB Yatırımlara Açık

YATIRIMCI ÇAĞRISI

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanvekili Mahmut Öztaş, OSB altyapısının tamamlandığını belirtiyor ve “Yatırıma hazırız, sizleri bekliyoruz” diyerek yatırımcılara davette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahya’yı Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olarak tanımladığını hatırlatan Öztaş, bu vizyonun şehirdeki tüm dinamiklere büyük bir motivasyon sağladığını ifade ediyor. Öztaş, “Biz de bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz” diyor.

PLANLI GELİŞİM

OSB’nin 2006 yılında 1 milyon 944 bin metrekarelik alanda kurulduğunu aktaran Öztaş, bugün 7 milyon metrekarelik bir alana ulaşıldığını açıkladı. 2023 yılına onaylanan genişleme alanı sayesinde altyapı ve kamulaştırma çalışmalarının hızla tamamlandığını belirten Öztaş, bu genişleme faaliyetlerinin 12 ay 2 günde tamamlandığını vurguluyor. Elektrik, doğalgaz, su, yol ve internet altyapılarının tamamlandığını da söyleyen Öztaş, yatırımcılar için her şeyin hazır olduğunu dile getiriyor. Ayrıca, OSB’nin devlet demiryollarına, karayolu bağlantılarına ve havalimanlarına yakın konumuyla önemli bir lojistik avantaja sahip olduğunu belirtiyor.

İSTİHDAM VE YATIRIM AVANTAJLARI

Mahmut Öztaş, 2018 yılından bu yana istihdamın yüzde 400 arttığını ve aktif olarak 2 bin 590 kişinin çalıştığını ifade ediyor. Birinci genişleme etabında bu sayının 5 bine, ikinci etapla birlikte 10 bin kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini söylüyor. Kütahya’nın 3. teşvik bölgesinde yer almasına rağmen OSB’de gerçekleştirilen yatırımların 4. teşvik bölgesinden faydalanabildiğini belirten Öztaş, KDV muafiyeti, SGK prim desteği, vergi indirimleri gibi avantajlarla birlikte Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin de yatırımcıların hizmetinde olduğunu vurguluyor.

YEŞİL SANAYİ HEDEFİ

Sanayi üretiminde artış olmasına rağmen su tüketiminin yüzde 50 azaldığını söyleyen Öztaş, toplamda 170 bin adet ağaç dikmeyi ve bölgenin en yeşil OSB’lerinden biri olmayı hedeflediklerini aktarıyor. Öztaş, OSB’de şu anda üretimde olan 30, inşaat halinde 4, planlamada 4 ve ön tahsise hazır 56 olmak üzere toplam 96 sanayi parseli bulunduğunu açıklıyor. “Yatırıma hazırız, sizleri bekliyoruz” diyerek yatırımcılara tekrar çağrıda bulunan Öztaş, “Bugün attığımız adımlar, yarının güçlü sanayi temellerini oluşturacaktır. Bilgimiz, enerjimiz, heyecanımız var. İnanıyoruz ve başaracağız” diyor.