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Kütahya OSB Yönetimi İftar Yemeğinde Buluştu

KÜTAHYA OSB’DE İFTAR YEMEĞİ

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, personeliyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu organizasyonda, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yanında Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile birlikte, Kütahya OSB Müdürlüğü çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşarak dayanışma örneği sergiledi.

EŞİT VE SAMİMİ ORTAMDA PAYLAŞIM

İftar yemeğinden sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin, katılımcılara hitap ederek duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Yapılan konuşmalarda, OSB’nin başarılarında ekip ruhunun önemi vurgulandı ve çalışanların katkıları için teşekkür edildi. Bu samimi atmosferde düzenlenen iftar programı, Kütahya OSB Müdürlüğü ailesinin birlikteliğini pekiştirerek anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda kaldı.

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