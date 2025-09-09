Kütahya Polisi, Özel Çocuğu Ziyaret Etti

UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir çocuğu evinde ziyaret ederek unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Ziyaret kapsamında polis ekipleri tarafından getirilen pasta, küçük çocuğun mutluluğunu artırdı. Mutluluğu yüzünden okunan özel çocuk, yaşadığı heyecan dolu anlarla duygusal bir deneyim yaşadı.

POLİS ARAÇ SEVİNCİ

Polisler, minik çocuğu polis aracına bindirerek kısa bir tur attı. Aracın sirenleri çalmaya başladığında çocuğun heyecanı daha da yükseldi. Ziyaret sonrası çocuğun ailesi, bu anlamlı jestten dolayı polislere teşekkür etti. Aile, bu buluşmanın çocukları için hayatları boyunca unutamayacakları bir anı olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, bu tür ziyaretlerle özel bireylerin hayallerine ulaşmalarını, toplumsal görünürlüklerini artırmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu çabalar, toplumda pozitif bir etki yaratmayı amaçlıyor.