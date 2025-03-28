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Kütahya Sağlık Bilimleri’nde Devir Teslim Töreni

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde bir devir teslim töreni yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleşen etkinlikte, Fakülte Dekanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Sultan Güçlü, görevini Prof. Dr. Fatma Başar’a devretti. Aynı zamanda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde de Prof. Dr. Fatma Başar, görevini Doç. Dr. Ayşegül Durmaz’a bırakmış oldu.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Törende söz alan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Prof. Dr. Sultan Güçlü’ye görev süresince sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti. Yeni göreve başlayan Prof. Dr. Fatma Başar ve Doç. Dr. Ayşegül Durmaz’a ise başarı dileklerini iletti.

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