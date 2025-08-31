Kütahya Şeker İşçileri Greve Gitti

İŞÇİLER GREVE BAŞLADI

Kütahya Şeker Fabrikası’nda görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam oranlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldı. Şeker-İş Sendikası’na bağlı 238 işçinin çalıştığı fabrikada yaklaşık 200 işçi, taleplerinin karşılık bulması için fabrika önünde toplandı. Grevde işçilere, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de destek veriyor. Slogan atan işçiler, “Direne direne kazanacağız” ve “İşçiyiz haklıyız” ifadeleriyle, zam oranları belirleninceye dek grevde kalacaklarını duyurdu.

TALEPLER KARŞILANMADI

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Mart ayında başlayan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine 21 Ağustos’ta grev kararı aldıklarını hatırlattı. Gök, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda grevimize başladık. Diğer özel şeker fabrikalarında çalışanlarla aynı işi yapıyoruz ancak 15-20 bin lira daha düşük ücret alıyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” diye konuştu. Toplu sözleşmeyi desteklediklerini ancak işçilerin taleplerinin karşılık bulmadığını ifade eden Gök, grev kararının işçilere sorularak alındığını ve 186 evet, 36 hayır, 1 geçersiz oy çıktığını belirtti.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI HAKKINDA

Kütahya Şeker Fabrikası, Kiler Holding’in iştirakidir ve uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Kiler Holding, 2004 yılında özelleştirilen Kütahya Şeker A.Ş’nin kamuya ait yüzde 42’lik hissesini satın alarak şeker üretiminde faaliyet gösterme sürecini başlatmıştır. İşçiler, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.