Kütahya Simav’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Afad, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ

Deprem, saat 20.24’te gerçekleşti ve 13.43 kilometre derinlikte tespit edildi.

SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEYİN

Yaşanan diğer depremler ise şu şekildedir: 2025.04.21 tarihinde Simav’da 4.3 büyüklüğünde, 20:24’te, 39.262728 enlem ve 28.96734 boylamda, derinliği 13.43 kilometre olan deprem. Ayrıca 2025.04.21 17:32’de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 1.8 büyüklüğünde, 37.8690 enlem ve 37.4120 boylamda bir sarsıntı meydana geldi. Başka depremler arasında 2025.04.21 16:58’de Midilli Adası’nda 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve 16.2 kilometre derinlikte tespit edildi. Diğer depremler arasında Muğla, Bursa ve Niğde illerinde de farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Bu depremler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedildi ve halk arasında endişe yarattı. Her zaman olduğu gibi, depremler sonrası bölgelerdeki durumun takip edilmesi gerektiği önem taşıyan bir konudur.