Kütahya Simav’da 4.3 Deprem Oldu

SIMAV’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kısa bir süreliğine endişeye neden olan bu sarsıntıda herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığı belirtildi.

AFAD’DAN VERİLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, saat 20.24’te meydana gelen depremin merkez üssü Simav olarak kaydedildi. Deprem, 9.97 kilometre derinlikte oluştu ve sadece Simav’la sınırlı kalmayıp Kütahya ile Balıkesir’in bazı ilçelerinde de hissedildi. İlk tespitlere göre, bu sarsıntı sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.