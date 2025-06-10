Haberler

Kütahya Simav’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN ZAMANLAMASI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bugün saat 13.15 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu sarsıntı bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

DEPREMİN ETKİLERİ

Depremin ardından, yerel yetkililer durumu değerlendirmek üzere harekete geçti. Şu an için can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki halk, korku içinde binalarını terk etti.

GELİŞMELERİN TAKİBİ

Simav’daki depremin ardından, bölgedeki gelişmeleri takip etmek ve resmi açıklamaları aktarmak önemlidir. Uzmanlar, depremlerin sıklıkla yaşandığı bu bölgede halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Mermi İse Başına Isabet Etti

Adana’da bir döner ustası, iş yerinde metal tavanı delen mermiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta, tedavi edilerek sağlık durumunun iyi olduğu için taburcu edildi.
Haberler

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı Trafik Kayıpları Açıklandı

Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 370 kişi yaralandı. Bakan, kazaların hız ihlali ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle arttığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.