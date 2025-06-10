Kütahya Simav’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN ZAMANLAMASI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bugün saat 13.15 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu sarsıntı bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

DEPREMİN ETKİLERİ

Depremin ardından, yerel yetkililer durumu değerlendirmek üzere harekete geçti. Şu an için can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki halk, korku içinde binalarını terk etti.

GELİŞMELERİN TAKİBİ

Simav’daki depremin ardından, bölgedeki gelişmeleri takip etmek ve resmi açıklamaları aktarmak önemlidir. Uzmanlar, depremlerin sıklıkla yaşandığı bu bölgede halkı bilgilendirmeye devam ediyor.