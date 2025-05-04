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Kütahya Simav’da 4 büyüklüğünde deprem

DEPRESYONUN ZAMAN VE YÜKSELTİLECEK DERİNLİKTE SIKLIKLA GÖRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 02.53 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet platformunda yapılan açıklamaya göre, bu sarsıntı 12.55 kilometre derinlikte gerçekleşti. Söz konusu olay, yerin derinliklerinden kaynaklanan hareketlerle oluştu.

ACİL DURUM YÖNETİMİNE YETKİLİ KAYNAKLARDAN BELİRLENEN OLAY

Deprem olayının ardından yetkililer, sarsıntının etkileri üzerinde incelemeler bölgesinde başlatıyor. Böylece meydana gelen olayın bölgede yarattığı etki ve gerekli önlemler hakkında bilgi edinilmesi hedefleniyor.

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