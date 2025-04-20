Kütahya Simav’da Kaza Oldu

TRAFFİK KAZASI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında arazöz ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olayın detaylarına göre, yangın ihbarına giden A.B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, Hisarbey köyü yol ayrımında Bünyamin Gökgöz’ün (79) kullandığı 34 BNY 28 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte hemen olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Gökgöz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi K. Gökgöz (73) Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza, bölgedeki trafiği olumsuz etkilerken, detayların araştırıldığı kaydedildi.