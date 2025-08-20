Kütahya Spor Taraması Sonuçları Açıklandı

YETENEK TARAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kütahya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanan Yetenek Taraması sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, üçüncü sınıfta okuyan 6 bin 674 öğrenciden 5 bin 400’ünün test ve ölçümlerden geçtiğini ifade etti. Değerlendirmeler sonucunda 548 öğrencinin spora özel bir yatkınlığa sahip olduğu belirlendi.

VELİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK

Küçük, spora yatkın öğrenciler arasından il merkezinde seçilen 301 öğrencinin velileriyle buluşacaklarını aktardı. “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşmaya imza atıyoruz” diyen Küçük, “Sporun ışığıyla parlayan yarınların inşasında, çocuklarımızın yeteneklerini en doğru şekilde yönlendirmek için gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantımıza tüm velilerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.