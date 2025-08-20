Haberler

Kütahya Spor Taraması Sonuçları Açıklandı

YETENEK TARAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kütahya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanan Yetenek Taraması sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, üçüncü sınıfta okuyan 6 bin 674 öğrenciden 5 bin 400’ünün test ve ölçümlerden geçtiğini ifade etti. Değerlendirmeler sonucunda 548 öğrencinin spora özel bir yatkınlığa sahip olduğu belirlendi.

VELİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK

Küçük, spora yatkın öğrenciler arasından il merkezinde seçilen 301 öğrencinin velileriyle buluşacaklarını aktardı. “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşmaya imza atıyoruz” diyen Küçük, “Sporun ışığıyla parlayan yarınların inşasında, çocuklarımızın yeteneklerini en doğru şekilde yönlendirmek için gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantımıza tüm velilerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Haberler

Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.