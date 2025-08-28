Kütahya Stadyumu Çalışmaları Devam Ediyor

DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIN İNCELEMESİ

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ile birlikte Dumlupınar Stadyumu’ndaki sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Tribünlerden sahaya, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar tüm detayların hızla tamamlandığını ifade eden Küçük, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve stadyumun yeni sezona tam anlamıyla yetişeceğini belirtti.

KÜTAHYA FUTBOLUNUN GELECEĞİ

Modern yapısıyla Kütahya futbolunun kalbi olma özelliğini taşıyan Dumlupınar Stadyumu’nun sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet edeceğini vurgulayan İl Müdürü Küçük, taraftarların heyecanla beklediği açılış gününün yakında olduğunu dile getirdi.