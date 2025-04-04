Kütahya Taekwondo Temsilciliğinde Devir Teslim Yapıldı

TAEKWONDO İL TEMSİLCİLİĞİ GÖREV DEVRİ

Kütahya Taekwondo İl Temsilcisi Murat Fazıl Akkoç, görev süresinin sona ermesiyle birlikte Taekwondo İl Temsilciliği görevini Fatih Akbunar’a devretti. Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü olan Akkoç’un liderliğinde, Taekwondo sporunun Kütahya’daki önemi giderek artarken, Fatih Akbunar’ın dinamik yapısı ve vizyonuyla Kütahya’nın taekwondo alanında daha yukarılara taşınması için yeni bir döneme geçileceği vurgulandı.

YENİ TEMSİLCİDEN HEDEFLER

Taekwondo İl Temsilciliği görevini devralan Fatih Akbunar, bu sorumluluğu almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. “Kütahya’mızda Taekwondo’yu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek, başarıları katlamak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuşan Akbunar, yeni dönemde güçlü bir ekip ruhu ile, sporculara daha fazla fırsat sunarak Kütahya’yı taekwondoda zirveye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

BERABERLİK İLE HEDEFLERE ULAŞMAK

Fatih Akbunar, “Taekwondo İl Temsilciliği olarak, önceki dönemlerde elde edilen başarıların ardından yeni dönemde de Kütahya’yı taekwondo alanında bir adım daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde yol alacağız. Katkılarından dolayı eski İl Temsilcisi Murat Fazıl Akkoç’a teşekkür ediyorum” dedi.