Haberler

Kütahya Tavşanlı’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

TRAFFIK KAZASINDA YARALILAR VAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, Adnan Menderes Caddesi’nde yaşanan kazada, sürücü İ.Y. yönetimindeki 43 LH 119 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücü M.T.’nin kullandığı 06 HR 320 plakalı araçla çarpıştı.

OLAY YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpışma sonucunda her iki araçta maddi hasar oluştu. Yaralananlar arasında, sürücü M.T. ve onun aracındaki yolcu H.T. ile diğer araçta bulunan yolcu M.Y. yer aldı. Olayın ardından, yaralılar hızla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerine araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sarp Sınır Kapısı’nda Bayram Yoğunluğu

Bayram tatili için yurt dışına gidenler, Sarp Sınır Kapısı'nda kalabalık oluşturdu. Türkler Batum'a giderken, İranlılar Türkiye'ye dönüyor. Yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.
Haberler

Bakanlık Ekipleri 182 Kg Uyuşturucu Ele Geçirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve gümrük kapılarında düzenlenen operasyonlarda, 182 kilogram uyuşturucu madde, arasında 107 kilogram esrar ve 39 kilogram sentetik esrar yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.