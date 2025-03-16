Kütahya Tavşanlı’daki Ot Yangını Söndürüldü

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tepecik beldesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde akşam saatlerinde, Tavşanlı – Emet karayolu üzerindeki 3. kilometredeki boş arazide yangın başladı.

KISA SÜREDE YAYILDI

Kısa sürede büyüyen yangın, yakınlardaki sazlıklara sıçradı ve bahçe evlerine ulaşmak üzereyken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını yarım saat süren yoğun çalışmanın ardından söndürerek, gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.