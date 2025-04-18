Kütahya Vakfı, Geleneksel Hatim Programı Düzenledi

KÜTAHYA SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜR VAKFI HATİM PROGRAMI DÜZENLEDİ

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği hatim programını bu sene Merkez Kur’an Kursu’nda yaptı. Bu program, vakfın vefat eden bağışçıları Şükrü Şeker ve Pakizer Yağman ile hayatta olan bağışçılar ve yönetim kurulu üyeleri adına düzenlendi. Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, “Bu yılki hatim programımızı Merkez Kur’an Kursu’nda gerçekleştirdik. Geleneksel hale gelen bu programla hem vefat eden hayırseverlerimizi yad ediyor hem de hayattaki bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye belirtti.

PROGRAMDA KATILIMCI İSİMLER

Programa, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve yönetim kurulu üyeleri, Kirazpınar Muhtarı Doğan Kuru, Fuatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Korkmaz, Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, vakıf bağışçısı Yıldırım Yağman ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DUA İLE SONLANDI

Etkinlik, Kütahya İl Müftülüğü Merkez Kur’an Kursu Yöneticisi Turhan Bayatlı’nın yaptığı dua ile sona erdi.