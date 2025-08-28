Haberler

Kütahya Valisi, Engelli Vatandaşı Kabul Etti

Kütahya’da Vali Musa Işın, engelli birey Sefa Yiğit’i ziyareti sırasında kendisiyle yakından ilgilendi. Vali Işın, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Biz her zaman sizlerin yanındayız” şeklinde bir açıklama yaptı.

Görüşmede Sefa Yiğit’in ihtiyaçlarının dinlenmesi ön planda oldu. Vali Işın, Yiğit’in mevcut akülü aracının akülerinin yenileceğini belirtti. Ayrıca, imkanlar doğrultusunda yeni bir akülü aracın temin edilmesi durumunda bunun da kendisine verileceğini söyledi.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

