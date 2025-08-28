Kütahya Valisi, Engelli Vatandaşı Kabul Etti

KÜTAHYA VALİSİ ENGELLİ VATANDAŞI KABUL ETTİ

Kütahya’da Vali Musa Işın, engelli birey Sefa Yiğit’i ziyareti sırasında kendisiyle yakından ilgilendi. Vali Işın, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Biz her zaman sizlerin yanındayız” şeklinde bir açıklama yaptı.

Görüşmede Sefa Yiğit’in ihtiyaçlarının dinlenmesi ön planda oldu. Vali Işın, Yiğit’in mevcut akülü aracının akülerinin yenileceğini belirtti. Ayrıca, imkanlar doğrultusunda yeni bir akülü aracın temin edilmesi durumunda bunun da kendisine verileceğini söyledi.