Kütahya Valisi İnceleme Yaptı

KÜTAHYA VALİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesine bağlı Gürpınar Köyü’nde olan sosyal tesis inşaatında incelemelerde bulundu. Toplam 285 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen tesisin tamamen köy halkının kendi imkanlarıyla yapıldığı ifade edildi.

Gürpınar Köyü Muhtarı Hüseyin Korkmaz, devam eden inşaat çalışmaları hakkında Vali Musa Işın’a bilgi sundu. İnceleme programında, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve köy sakinleri yer aldı.

KÖY HALKININ DAYANIŞMASI TAKDİR EDİLDİ

Vali Musa Işın, köy halkının dayanışma göstererek gerçekleştirdiği bu projenin önemine işaret ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.