Kütahya Valisi, Sağlık Çalışanlarını Kutladı

KÜTAHYA VALİSİ, BAŞARILI OPERASYONU TEYİT ETTİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Şehir Hastanesi’nde yakın zamanda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tebrik etti. Işın, dünya tıp literatürüne giren etkileyici bir başarıya imza atan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Şehir Hastanesi doktorlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, anne karnındayken boynunda 445 gram ağırlığında tümör teşhis edilen Mehmet Eymen adlı bebeğin tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarını kutlayan Işın, şu şekilde konuştu: “Dünyada çok nadir görülen böyle bir vakaya ilimizde müdahale edilmesi, Kütahya’mız adına büyük bir gururdur. Bu vaka, dünyada yedinci vakadır. Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Kütahya’nın sağlık altyapısının gücünü de ortaya koymaktadır.”

KÜTAHYA’NIN SAĞLIK ARTIŞI

Işın, kentte sağlık alanında yaşanan gelişmelerin her geçen gün yükseldiğini de ifade etti. “Artık ilimizde hasta sevk oranları neredeyse sıfıra inmiş durumda. Her türlü tıbbi operasyon ilimizde yapılabiliyor. Bu imkanları bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve devletimizin tüm yetkili kurumlarına şükranlarımızı arz ediyorum. Bu konuda en büyük teşekkürü de siz değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız hak ediyorsunuz. Valilik olarak her zaman yanınızdayız. Yaptığınız hizmet, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerlidir.” şeklinde konuştu.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Fatih Ekici de, “Şehir hastanemiz birinci yılını tamamladı. Yaşanılan olayda doğumdan ameliyata kadar tüm süreç, ekiplerimizin uyumlu ve özverili çalışmasıyla yürütüldü. Bugün bebeğimiz sağlıklı bir şekilde evinde istirahat ediyor. Bu, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı.” ifadelerini kullandı. Işın, konuşmaların ardından operasyona katkıda bulunan sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Kütahya Şehir Hastanesi’nde gebelik takibi süren Fatma Kara’nın bebeğinin boynunda tümör tespit edilmiştir. Sezaryenle doğan ve yoğun bakım ünitesine alınan 34 haftalık bebeğin boynundaki tümör, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan ve ekibi tarafından başarıyla ameliyata alınarak, 445 gram tümörden kurtarılmıştır. Operasyonun ardından açıklama yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, Kütahya Şehir Hastanesi’nde acil koşullarda gerçekleştirilen bu operasyonun tıp literatürüne geçeceğini belirtmiştir.