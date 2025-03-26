Kütahya Valisi, Sahurda Gençlerle Buluştu

VALİ MUSA IŞIN, GENCİLERLE SAHUR PROGRAMINDA BULUŞTU

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle paylaşmak ve onlarla sohbet etmek amacıyla Hezar Dinari KYK Yurdu’nda kalan erkek öğrencilerle sahur programında bir araya geldi. Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük katıldı.

VALİ IŞIN’DAN GENÇLERE VURGULU MESAJLAR

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Işın, gençlerin inançlı, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. “Sizleri inançlı görmek bizleri çok sevindiriyor. Bizim istediğimiz gençlik, dinine bağlı, Peygamberimizin izinden giden, Kur’an-ı Kerim’i kendisine rehber edinen, vatanına ve milletine aşık bir gençliktir. Devletimizin ve milletimizin arzu ettiği gençlik budur,” diye konuştu.

GELİCEK GENÇLERİN ELİNDE ŞEKİLLENECEK

Geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini ifade eden Vali Işın, öğrencilere her zaman destek olabileceklerini belirtti ve kapılarının her daim açık olduğunu söyledi. Program, sahur yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.