Kütahya’ya 200 Milyon TL Ek Destek

KAYITLI ARAZİ ORANLARI VE DESTEKLER

Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Türkiye genelinde ortalama yüzde 55 seviyesindeki kayıtlı arazi oranının Kütahya’da sadece yüzde 45 olduğunu ifade ediyor. Bu oranın artırılmasıyla birlikte çiftçilerin daha fazla destek alabileceğini vurguluyor. Bayırcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü’nde yaptığı açıklamada, ifadesinde “Arazi kayıt oranı yüzde 55 seviyesine çıkarıldığında Kütahya’nın yıllık 200 milyon TL ek destek alacağını” belirtti. Bunun, yalnızca çiftçileri değil, esnaftan tüm vatandaşlara kadar geniş bir kesimi olumlu etkileyeceğini de dile getiren Bayırcı, çiftçilere arazilerini kayıt altına almaları çağrısında bulunuyor.

KIRSAL KALKINMA PROJESİ HAKKINDAKİ YENİ GELİŞMELER

Bayırcı, Kütahya’nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamına alındığını da duyurdu. Daha önce Türkiye genelinde 8 ilde yürütülen projeye 4 yeni ilin dahil edildiğini ve bu çerçevede 75 milyon dolarlık ek ödenek ayrıldığını bildirdi. Kütahya’nın projeye katılmasıyla kırsal kalkınmada önemli bir adım atıldığını belirten Bayırcı, “Proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Kütahya’ya yaklaşık 20 milyon dolarlık bir katkı sağlanacak.” dedi. Projenin hedefleri arasında köyden kente göçü azaltmak, kırsalda kadın üreticilere daha fazla destek vermek ve gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek olduğuna da değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek proje sayesinde tohum ve fide dağıtımı, damla sulama desteği, arıcılık teşvikleri, süt ve besi hayvancılığına yönelik yardımlar gibi birçok alanda destek sağlanacağını aktaran Bayırcı, bu desteklerin Kütahya çiftçilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti’nin 22 yıldır çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Bayırcı, “Bundan sonra da üreticilere destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek, çiftçilerin yanında durma kararlılıklarını yinelemiş oldu.