Kütahya’ya Tarımsal Destek Artıyor

VALİDEN TARIM DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Kütahya Valisi Musa Işın, tarım sektörüne yönelik yapılan desteklerin sadece üretimi artırmakla kalmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getirdi. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından Kütahya’ya sağlanan 732 milyon liralık proje desteği hakkında bilgi veren Vali Işın, bunun yanı sıra yaklaşık 200 milyon liralık yasal desteklemelerle birlikte tarımsal faaliyetlere toplamda 500 milyona yakın bir kaynak aktarıldığını belirtti. Vali Işın, kadın çiftçilere ve girişimcilere verilen desteklerin önemine vurgu yaparak, Aslanapa’da kurulacak olan hayvancılık organize bölgesi sayesinde bölgede kayda değer bir et üretimi ve hayvancılık faaliyeti gerçekleştirileceğini paylaştı.

GENÇLERİN TARIMA TEŞVİKİ

Vali Işın, yapılan yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmak için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin tarıma teşvik edilmesinin ve köylerde tarımsal kalkınmanın sağlanmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kütahya’nın tarımsal üretimdeki payının yüzde 11 civarında olduğunu belirten Vali Işın, bu oranı daha da artırmak üzere yürütülen çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, yapılan desteklemelerin bu hedefe ulaşmada önemli katkı sağlayacağını aktardı.

ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLANIYOR

Kütahya’da projelerin finansmanıyla ilgili olarak 8 milyon 660 bin 750 lira Tarım ve Orman Bakanlığı katkısı, 6 milyon 160 bin 750 lira ise çiftçi katkısı olmak üzere toplamda 14 milyon 821 bin 500 liralık bir bütçe ayrıldığı belirtildi. Bu bütçeyle birlikte il genelinde 3 bin 985 üreticinin toplam 27 bin 115 dekarlık tarımsal alanda üretim yapması hedefleniyor. Törenin sonunda üreticilere tohumların teslim edilmesiyle projenin tarımsal kalkınma açısından büyük bir adım olduğu vurgulandı.

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