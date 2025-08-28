Kütahya Yetimlere En Çok Destek Veren

Kütahya Türkiye Birincisi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü yardım faaliyetleri çerçevesinde Kütahya, öğrenci sayısına oranla en fazla yetim desteği veren il olarak Türkiye birinciliğini kazandı. İstanbul Fatih’te düzenlenen ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden eğitimcilerin ve idarecilerin katıldığı iki günlük “İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Çalıştayı”na Kütahya da katıldı. Bu çalıştayda projenin, öğrencilerin sosyal, psikolojik, manevi ve akademik gelişimlerine olan katkısı ile aile ve toplum üzerindeki etkileri tartışıldı. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin katılımını artırmaya yönelik öneriler ve Milli Eğitim Bakanlığı ile STK’ların destekleri değerlendirildi.

Ödüller Takdim Edildi

Kapanış programında çeşitli kategorilerde ödül ve teşekkür belgeleri dağıtıldı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ödülü, proje il koordinatörü Fatma Sönmez Acar aldı. Kütahya, 250 yetime sahip çıkarak projeye sağladığı büyük katkı sebebiyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Ayrıca, Tayland Patani’deki bir yetimhanede büyüyen bir kız çocuğunun hayalini resmettiği tablo, Kütahya’ya anlamlı bir hediye olarak verildi.

Milli Eğitim Müdürü’nden Önemli Vurgu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya’nın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, yetimlere destek olmanın önemine dikkat çekerek, “Bu bilincin öğrencilerde oluşması çok kıymetli” şeklinde belirtti. Müdür Yılmaz, “Yetim gülerse dünya güler” anlayışıyla 2025 yılında da iyilik yarışına kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.