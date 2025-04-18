Kütahyalı, “O Doğru Değil.” Dedi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltı Süreci

Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialar nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı, açıklamalarda bulundu. Ensonhaber’e konuşan Kütahyalı, iddia edilen kaynağının 2 CHP’li olduğu yönünde sorulan soruya, “O doğru değil.” cevabını verdi. Paylaşımının çok yanlış olduğunu ifade eden Kütahyalı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kütahyalı, “Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım. Ben bir köşe yazarı olarak medyaya başladım.” dedi.

Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşımın Etkileri

Kütahyalı, geçen günlerde sosyal medya üzerinden CHP’ye kayyum atanacağı yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak kısa süre içinde bu bilginin doğruluğunu sorguladığını ve yanıltıcı bir bilgi paylaştığını fark ettiğini açıkladı. Bu paylaşım, hem medyada hem de sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, “kayyum” iddiasının gerçek olmadığı ifade edildi. Kütahyalı’nın bu paylaşımı sonucu Borsa İstanbul’da da ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.