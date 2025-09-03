Kütahyaspor, Abdullah Tazgel’i Kiraladı

KÜTAHYASPOR ABDULLAH TAKIMINA KATTI

Kütahyaspor, 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel’i kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. 2024-25 sezonunda Kütahyaspor’un grubunda şampiyon olan Bursaspor’un vazgeçilmez futbolcularından biri olan Abdullah, 23 maçı onbirde olmak üzere 24 lig karşılaşmasında mücadele etti ve sezon sonunda Amed’e transfer oldu.

ABULLAH’IN GEÇMİŞİ

2003 doğumlu olan Abdullah Tazgel, daha önce 1. ve 2. Lig’de Bursaspor formasıyla da mücadele etti. Ayrıca, genç milli takımda 11 kez yer aldı.