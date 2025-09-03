Haberler

Kütahyaspor, Abdullah Tazgel’i Kiraladı

KÜTAHYASPOR ABDULLAH TAKIMINA KATTI

Kütahyaspor, 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel’i kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. 2024-25 sezonunda Kütahyaspor’un grubunda şampiyon olan Bursaspor’un vazgeçilmez futbolcularından biri olan Abdullah, 23 maçı onbirde olmak üzere 24 lig karşılaşmasında mücadele etti ve sezon sonunda Amed’e transfer oldu.

ABULLAH’IN GEÇMİŞİ

2003 doğumlu olan Abdullah Tazgel, daha önce 1. ve 2. Lig’de Bursaspor formasıyla da mücadele etti. Ayrıca, genç milli takımda 11 kez yer aldı.

Siverek’te Kuru Domates Üretimi Artıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, ihracat sayesinde çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Yerel çiftçiler, üretimlerini artırarak gelirlerini yükseltmeyi planlıyor.
Fatma Çevik, KETEM’de Kanser Açıklandı

Gaziantep'te bir kadın, kız kardeşinin tedavisini takip ederken geçirdiği kontrollerde meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı ile tedavisini başarılı bir şekilde tamamladı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

