Kütahyaspor, Abdullah Tazgel’i Kiraladı

KÜTAHYASPOR’UN YENİ TRANSFERİ: ABDULLAH TAZGEL

Kütahyaspor, 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel’i kiralama yoluyla kadrosuna dahil etti. 2024-25 sezonunda Kütahyaspor’un yer aldığı grupta şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor’un değişmez isimlerinden birisi olan Abdullah, bu sezon 23 maça ilk 11’de başlayarak toplamda 24 lig maçında mücadele etti ve sezon sonunda Amed Sportif Faaliyetler’e transfer oldu.

2003 yılında dünyaya gelen Abdullah Tazgel, kariyeri boyunca 1. ve 2. Lig’de Bursaspor forması giydi. Genç milli takımda da 11 kez yer alarak uluslararası deneyim kazandı. Kütahyaspor, bu genç yeteneği kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiriyor.