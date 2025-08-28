Kütahyaspor Çalışmaları İncelemesi Tamamlandı

KÜTAHYA’DA STADYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ile birlikte Dumlupınar Stadyumu’ndaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Küçük, “Tribünlerden sahaya, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar tüm detaylar hızla tamamlanıyor.” diyerek çalışmaların başladığı takvim çerçevesinde ilerlediğini belirtti. Stadyumun yeni sezona hiçbir eksiklik olmadan yetişeceğini vurguladı.

DUMPUBINAR STADYUMU’NA ÖZGÜNLÜK

Dumlupınar Stadyumu’nun modern yapısının Kütahya futbolunun mekanı olacağına dikkat çeken Küçük, projenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlara değil, gelecekteki beklentilere de cevap vereceğini ifade etti. Taraftarların açılış günü için duyduğu heyecanı paylaştı ve bunun yakın bir tarihte gerçekleşeceğini belirtti.