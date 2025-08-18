Kütahyaspor, Çorluspor 1947’yi 3-2 yendi

AFYONKARAHİSAR KAMPINDA SÜRECEK HAZIRLIKLAR

Yeni sezona yönelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde Kütahyaspor, Afyonkarahisar kampında TFF 3. Lig takımlarından Çorluspor 1947 ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2’lik skorla kazandı. Sezon öncesinde oynadığı ilk iki hazırlık maçında Fethiyespor ve Ankara Demirspor’a 4-3 mağlup olan Mavi Şimşekler, üçüncü maçında ise Çorluspor 1947’yi yenerken performansını yukarı taşıdı.

MAÇTAN GOLLER GELDİ

Kütahyaspor’un galibiyetini getiren goller, Ender Kılıç, Aykut Çift ve Embiya Ayyıldız’dan geldi. Takım, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında devam etmeyi planlıyor. Yeni sezonda daha iyi bir performans sergilemek için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.