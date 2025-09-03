Haberler

Kütahyaspor, Deneyimli Masör Mehmet Kaçar’la Anlaştı

KÜTAHYASPOR, SAĞLIK EKİBİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kütahyaspor, sağlık ekibini güçlendirmek amacıyla profesyonel futbol dünyasında uzun yıllar görev yapan deneyimli masör Mehmet Kaçar ile anlaşma sağladı. Kariyeri boyunca birçok kulüpte hizmet vermiş olan Kaçar, futbolcuların saha içindeki performansını doğrudan etkileyen bir isim olarak Kütahyaspor’a emek verecek.

MEHMET KAÇAR’A HOŞGELDİN DİYORUZ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kütahyaspor’umuza katılan Mehmet Kaçar’a ‘hoş geldin’ diyor, sağlık ekibimizle birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Böylece Kütahyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken sağlık ekibini de güçlendirmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te Kuru Domates Üretimi Artıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, ihracat sayesinde çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Yerel çiftçiler, üretimlerini artırarak gelirlerini yükseltmeyi planlıyor.
Haberler

Fatma Çevik, KETEM’de Kanser Açıklandı

Gaziantep'te bir kadın, kız kardeşinin tedavisini takip ederken geçirdiği kontrollerde meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı ile tedavisini başarılı bir şekilde tamamladı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.