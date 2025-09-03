Kütahyaspor, Deneyimli Masör Mehmet Kaçar’la Anlaştı

KÜTAHYASPOR, SAĞLIK EKİBİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kütahyaspor, sağlık ekibini güçlendirmek amacıyla profesyonel futbol dünyasında uzun yıllar görev yapan deneyimli masör Mehmet Kaçar ile anlaşma sağladı. Kariyeri boyunca birçok kulüpte hizmet vermiş olan Kaçar, futbolcuların saha içindeki performansını doğrudan etkileyen bir isim olarak Kütahyaspor’a emek verecek.

MEHMET KAÇAR’A HOŞGELDİN DİYORUZ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kütahyaspor’umuza katılan Mehmet Kaçar’a ‘hoş geldin’ diyor, sağlık ekibimizle birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Böylece Kütahyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken sağlık ekibini de güçlendirmiş oldu.