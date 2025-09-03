Haberler

Kütahyaspor, Mehmet Kaçar ile anlaştı

KÜTAHYASPOR SAĞLIK EKİBİNE YENİ İSİM EKLENİYOR

Kütahyaspor, sağlık ekibini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır profesyonel futbol arenasında görev yapan deneyimli masör Mehmet Kaçar ile anlaşma sağladı. Kariyerinde çeşitli kulüplerde hizmet eden Mehmet Kaçar, futbolcuların saha içi performansına doğrudan katkı sağlıyor. Artık Kütahyaspor’a emek verecek olan Kaçar, kulüp için önemli bir değer taşıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kütahyaspor’umuza katılan Mehmet Kaçar’a ‘hoş geldin’ diyor, sağlık ekibimizle birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu yeni katılımın, Kütahyaspor’un hedeflerine ulaşmasında katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te Kuru Domates Üretimi Artıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, ihracat sayesinde çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Yerel çiftçiler, üretimlerini artırarak gelirlerini yükseltmeyi planlıyor.
Haberler

Fatma Çevik, KETEM’de Kanser Açıklandı

Gaziantep'te bir kadın, kız kardeşinin tedavisini takip ederken geçirdiği kontrollerde meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı ile tedavisini başarılı bir şekilde tamamladı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.