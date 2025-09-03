Kütahyaspor, Mehmet Kaçar ile anlaştı

KÜTAHYASPOR SAĞLIK EKİBİNE YENİ İSİM EKLENİYOR

Kütahyaspor, sağlık ekibini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır profesyonel futbol arenasında görev yapan deneyimli masör Mehmet Kaçar ile anlaşma sağladı. Kariyerinde çeşitli kulüplerde hizmet eden Mehmet Kaçar, futbolcuların saha içi performansına doğrudan katkı sağlıyor. Artık Kütahyaspor’a emek verecek olan Kaçar, kulüp için önemli bir değer taşıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kütahyaspor’umuza katılan Mehmet Kaçar’a ‘hoş geldin’ diyor, sağlık ekibimizle birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu yeni katılımın, Kütahyaspor’un hedeflerine ulaşmasında katkı sağlaması bekleniyor.