Kütahyaspor, TFF 3. Lig’e Başladı

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda yürütülen inşaat işlemleri bitiş noktasına ulaşıyor. Ancak ilk karşılaşmanın seyircisiz geçecek olması ve zemin koşullarının tam oturabilmesi adına cumartesi günü oynanacak Karşıyaka maçı Tavşanlı Ada Stadyumu’nda düzenlenecek.

KUTAHYASPOR’UN LİGDEKİ İKİNCİ MAÇI

TFF 3. Lig’e galibiyetle giriş yapan Kütahyaspor, ligdeki ikinci mücadelesinde Karşıyaka ile Tavşanlı Ada Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Daha önce Düzcespor ile gerçekleşen maçta yaşanan saha olayları nedeniyle bu karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Dumlupınar Stadyumu’ndaki ilk buluşma, Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Altınordu maçı ile olacak.