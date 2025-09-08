Kütahyaspor, Tire’yi 4-2 yendi

KÜTAHYASPOR’DAN GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Tire 2021 FK’yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı. İzmir Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma sonunda Mavi Şimşekler ligde ilk üç puanını aldı.

KÜTAHYASPOR’UN GOLLERİ

Kütahyaspor’un gollerini 10. dakikada Ahmet Teker ile 33. ve 37. dakikalarda Aykut Çift, ayrıca 68. dakikada Mustafa Çeçenoğlu kaydetti. Bu sonuçla Kütahyaspor, sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.