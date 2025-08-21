Kütahyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Berkan Ünal, Söke 1970 Spor’dan katıldı. Futbola TRT Gençlikspor’da başladı. İki sezon Play-Off tecrübesi yaşadı. İkinci yarıda 15 maçta oynadı. Kütahyaspor, takımı güçlendirdiğini belirtti

KÜTAHYASPOR TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kütahyaspor, yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk yaşayan defansif orta saha oyuncusu Berkan Ünal, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Söke 1970 Spor’dan kadroya katıldı. 2002 doğumlu olan Ünal, futbol kariyerine TRT Gençlikspor’da başladı. Daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği, Hacettepespor ve Efeler 09 Spor FK takımlarında görev aldı.

Efeler 09 FK ile iki sezon boyunca Play-Off tecrübesi yaşayan genç oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Mardin 1969 Spor’a kiralık olarak katıldı. Burada takımının ikinci devrede oynadığı 15 maçın tamamına ilk 11’de başlayan Ünal, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağladı.

Kütahyaspor yönetimi, transferin takıma güç katacağına vurgu yaparak, “Berkan Ünal ile daha da güçlendik. Şehrimize hayırlı olsun.” şeklinde açıklamada bulundu. Bu transfer, Kütahyaspor’un yeni sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım oluşturuyor.