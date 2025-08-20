Kutlama Sonrası Kaza: 2 Ölüm, 1 Yaralı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TRAGİK BİR OLAYLA SONLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleşen bir doğum günü kutlaması, trajik bir kazayla sona erdi. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüjdeki bir ağaca çarptı. Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kazada otomobil içinde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazanın ardından sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği duyuruldu. Kazada hayatını kaybeden gençlerin, İbrahim Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.