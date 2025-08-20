Gündem

Kutlama Sonrası Kaza: 2 Ölüm, 1 Yaralı

kutlama-sonrasi-kaza-2-olum-1-yarali

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TRAGİK BİR OLAYLA SONLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleşen bir doğum günü kutlaması, trajik bir kazayla sona erdi. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüjdeki bir ağaca çarptı. Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kazada otomobil içinde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazanın ardından sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği duyuruldu. Kazada hayatını kaybeden gençlerin, İbrahim Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Beyaz Ayakkabıları Temizlemenin 3 Yöntemi

Beyaz ayakkabılarındaki sararmadan şikayetçi misin? Evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde onları yeniden beyazlatabilirsin. Sirke ve karbonat ile lekeleri kolayca çıkar!
Gündem

Hakan Çakır’ın Ailesine Tehdit Mesajları Geldi

Keçiören'de yol verme tartışması sonucu bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın ailesi, tehdit içeren mesajlar aldıklarını açıkladı. Önceki gün benzer tehditler sonrası soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.