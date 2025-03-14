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Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası Başlıyor

2025 FAALİYET PROGRAMINDA KUTLU DUMLU SNOWBOARD ŞAMPİYONASI

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2025 faaliyet programında yer alan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, bugün Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda başlıyor. Bu etkinlik iki gün sürecek ve yarın final yarışları ile son bulacak.

SPORCULAR 14 İLİ TEMSİL EDİYOR

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenecek olan şampiyonada, Antalya, Ankara, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerinden sporcular madalya mücadelesine katılacak. Şampiyonadaki kategorilerde; +15 erkeklerde 32 sporcu, +15 kızlarda 16 sporcu, U15 erkek ve kızlarda 15’er sporcu, U13 kategorisinde 20’şer sporcu ve U11 kategorisinde de 20’şer sporcu mücadele edecek.

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