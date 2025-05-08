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Kutlualp, Droneları Uçurmayacağını Açıkladı

Hakan Bilal Kutlualp, Başkanlık Seçimi İçin Aday Olacağını Duyurdu

Fenerbahçe’de olası bir başkanlık seçimi durumunda adaylığını duyuran eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Youtube’da Sports Digitale’e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kutlualp, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy’de dronelarla 5. yıldız gösterisi yapacağına dair çıkan iddialara sert bir yanıt verdi.

Drone İddialarına Sert Tepki

Kutlualp, “Rakibimiz 5. yıldızı takmak üzereler, drone falan uçuracakmış üstümüzden. Ben onları vurur havadan düşürürüm haberiniz olsun.” sözleriyle drone gösterisine karşı durdu.

Ali Koç’a Eleştiriler Yöneltti

Başkan Ali Koç’u eleştiren Kutlualp, “Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy’den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra ‘ayaklarımız titriyordu’ diyordu. Şimdi gelip ‘Kadıköy Hatırası’ yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum.” ifadeleriyle durumu sorguladı.

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