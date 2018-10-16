Kutluay yasak aşkıyla görüntülendi

İbrahim Kutluay, 2 çocuğunun annesi Demet Şener'le ayrılığına neden olan yasak aşkı Edwina Sponza ile görüntülendi.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, 2 çocuğunun annesi Demet Şener’le ayrılığına neden olan yasak aşkı Edwina Sponza ile görüntülendi.

yaşanan Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay’ın kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Çekişmeli geçen boşanma davası devam ederken Kutluay, yasak aşkıyla birlikteliğine devam ediyor. Kutluay ve Sponza geçtiğimiz gün birlikte aynı evden çıkarken görüntülendi

İbrahim Kutluay, Demet Şener’le evliliği sırasında gönlünü Edwina Sponza’ya kaptırmıştı. Bu ihaneti öğrenen manken Demet Şener, Kutluay’dan boşanmak için mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bir türlü boşanamayan çiftten İbrahim Kutluay, yasak aşkı Edwina Sponza ile evinden çıkarken görüntülendi.

İkili, Kutluay’ın Beyoğlu Gümüşsuyu’nda yer alan evinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Çift, birbirinden uzak bir şekilde evden çıkmayı tercih ederken, birlikte görüntü vermemek adına önden İbrahim Kutluay çıkarken ardından da Edwina Sponza hızlı adımlarla evi terk etti.

HABERTURK