RESTORASYON TAMAMLANDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyü sınırındaki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılarda bulunan 6 bin yıllık iki kutsal ocağın restorasyonunun tamamlandığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden “İlimizde 6 bin yıllık kutsal ocaklar restore edildi. İlimiz, Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde 2024 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 2 kutsal ocağın restorasyonu tamamlandı” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖNEMLİ BULUNTULAR

Bu ocaklar, milattan önce 4000-3200 yılların arasında tarihleniyor ve üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleri ile dikkat çekiyor. Figürlerin, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki önemini simgelediği vurgulanıyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekipleri tarafından yürütüldü. Uzmanlar, bu ocakların sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine dair önemli unsurlar olduğunu belirtiyor.

SEVGİLERLE SERGİLENECEK

Restorasyonu tamamlanan kutsal ocakların, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileneceği ifade ediliyor. Vali Hatipoğlu, bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.