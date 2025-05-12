“Kutsal” Tiyatro Oyunu AKM’de Sahnelenecek

KUTSAL OYUNUN GÖSTERİLECEĞİ TARIH

Morgan Llyon Malcolm tarafından yazılan ve Tuğrul Tülek’in yönettiği “Kutsal” isimli tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, 15 Mayıs’ta sahnelenecek.

Anneliğin zorlu ve katmanlı dönüşümünü vurgulayan bu eser, seyirciyi derin bir iç yolculuğa davet ediyor. Oyun, yeni anne olan Nina’nın, bebeğinden uzak geçireceği gecede kaygılarını ve bastırdığı korkularıyla yüzleşmeye başlamasını konu alıyor.

Eserde Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül rol alıyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.