Kutsal Topraklarda İki Komşu Barıştı

KÜSLÜK BİTİYOR

Kutsal topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle Mekke’de barıştı. Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Emir Mahallesi’nde yaşayan Osman Sevinç ve Yüksel Çiçek, 2025 yılı hac kuralarına dahil olduktan sonra İslam’ın ruhunu deneyimlemek için yolculuğa çıktı. Osman Sevinç, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır’a, uzun yıllardır arası bozuk olduğu için kafile değişikliği talep etti.

Sevinç ve Çiçek’in eşleriyle birlikte konakladığı otelde, hacı adayları, aileleri ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile diğer görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi. Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, insanların Allah’tan af istemeden önce birbirlerini affetmeleri gerektiğini belirtti. Küslüğün Arafat’tan önce bitirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Madem Rabb’imize gidiyoruz, Allah bizi evine kabul etmiş, bu 3 günlük dünyada neden birbirimize yabancı duralım?” diye ifade etti. Dinç, kalplerin yumuşadığını ve bu kutsal toprakların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, bu süreçte irşatlarının ve eşlerinin desteklerinin etkili olduğunu vurguladı. Mekke’ye vardıklarında bir yemek sofrasında buluştuklarını anlatan Çandır, yıllarca ayrıldıklarını ama mübarek toprakların rahmetiyle tekrar bir araya geldiklerini ifade etti. Osman Sevinç, “Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu,” diyerek sevincini dile getirdi.

Yüksel Çiçek ise 14 yıldır hac kuralarını beklediğini, aynı kafilede eski komşusuyla yan yana geldiğini belirtti. Çiçek, “25 senedir konuşmuyorduk, hocalarımızın sayesinde burada barışmaya karar verdik,” diyerek kendisinin de yıllardır süregelen küskünlükten rahatsız olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, her iki aileye adlarının yazılı olduğu seccade hediye etti.