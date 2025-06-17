KUTSO Başkanı, Mali Müşavirlerle Toplantı Yaptı

KUTSO YÖNETİMİ MALİ MÜŞAVİRLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Finike’deki mali müşavir ve muhasebecilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, KUTSO tarafından sağlanan hizmetlerin etkinliği, bölgedeki ticari faaliyetlerin durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda, mali müşavirlerin görüş ve önerileri alındı, üyelerin beklentileri hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özen, oda yönetimi olarak mali müşavirlerle daha yakın, verimli ve güçlü bir iletişim kurma çabasında olduklarını vurguladı. Üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine daha fazla destek sağlamayı amaçladıklarını bildiren Özen, “Bugün burada bizimle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Odamızın dijital platformlarında ve faaliyetlerinde daha etkin olmaya, fikirlerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.