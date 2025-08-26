Kütük Ev Kışa Hazırlanıyor

YENİ KÜTÜK EV PROJESİNİN BAŞLANGICI

Arpaçay’da inşa edilmeye başlanan Kütük Ev, Çıldır Gölü’nün görünümünü önemli ölçüde değiştirecek. Ahşap malzeme ile yapılan bu yapı, mimari estetiği ile dikkati üzerine çekecek ve turistlerin popüler uğrak mekanı haline gelecek. Önceki yıl çıkan yangın ile tamamen yanan Kütük Ev’in yerine, Vali Ziya Polat’ın girişimleri ve Milletvekili Adem Çalkın’ın destekleri ile Kars İl Özel İdaresi tarafından yenisi inşa ediliyor.

HIZLI İVMEYLE İLERLEYEN ÇALIŞMALAR

Kütük Ev’in yapım sürecini yakından takip eden il özel idaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, projeye ilişkin detaylı bilgileri yetkililerden aldı. Yapımında kullanılan ağaçların yurt dışından ithal edildiği Kütük Ev’de incelemelerde bulunan Tekcan, projenin hızla devam ettiğini vurguladı ve “Kütük Ev’in kışa yetiştirilmesini planlıyoruz” diye belirtti.

PROJENİN TURİZMÜ DESTEKLEYEN HEDEFLERİ

Doğal yapısı ve mimarisi ile dikkat çeken bu proje, bölge turizmine katkı sağlamayı, yerel ekonomiyi canlandırmayı ve ziyaretçilere alternatif konaklama seçenekleri sunmayı hedefliyor. Kütük Ev, bu yönüyle yerel turizmin gelişimine önemli bir katkıda bulunacak.