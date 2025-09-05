Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, Kayseri’de Açılış Yaptı. 20 bin Kitaplık Alan Kazandırıldı. Sosyal Yaşam Alanları Oluşturmayı Vurguladı. 1300’ü Aşkın Halk Kütüphanesi Var. Üye Sayısı 6,7 Milyona Ulaştı

KÜLTÜPHANE AÇILIŞI VE ZİYARETLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bu yıl beşincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’deki açılış programının ardından çeşitli sergileri gezdi. Kent Müzesi’ndeki PTT pul sergisi, ‘Paranın yüzünde Anadolu: Sezarlardan Sultanlara Kayseri Sergisi’ ve ‘Pir-i Mimaran Sinan Sergileri’nin yanı sıra, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun eserlerinin yer aldığı ‘Pablo Picasso: Yaratılış her şeydir ve Adil-i Mutlak Hat Sergilerini’ ziyaret etti. Ayrıca Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi’ni gezen Bakan Ersoy, ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’ndeki İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

KÜTÜPHANE HİZMETİNİN ÖNEMİ

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, “Bugün burada, Kayseri’nin gelişen ve dönüşen ilçesi Kocasinan’da sizlerle bir arada bulunmaktan; yeni bir eseri daha hizmete açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi. Göreve geldiğinden itibaren, yenilenen ve sıfırdan inşa edilen tüm kültürel yapılarla kullanıcıların keyifli ve verimli zaman geçirebileceği sosyal alanlar oluşturma çabalarını vurguladı. Ersoy, “Biz tek bir işe odaklanmış yapılar değil, insanların keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri, öğrenmenin, deneyimlemenin, üretmenin ve eğlenmenin bir arada mümkün olduğu sosyal yaşam alanları kuruyoruz” şeklinde ifade etti.

KOCASİSAN HALK KÜTÜPHANESİ

Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Ersoy, “Bu kütüphane; bin 758 metrekare kullanım alanı, 450 kişilik oturum kapasitesi ve 20 bin kitaplık koleksiyonu ile sadece Kocasinan’ın değil tüm Kayseri’nin kültür ve eğitim hayatına kazandırılmış bir değerdir” açıklamasında bulundu. Kütüphanenin, her yaştan kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlandığını ve okuma kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkı sağlamak için planlandığını söyledi.

HİZMETLERİN YENİLENMESİ

Bakan Ersoy, kütüphane hizmetlerini çağın gereklerine ve teknolojinin imkanlarına uygun şekilde sürekli olarak yenilediklerine dikkat çekerek, “Dijital kütüphane projelerinden çevre dostu bina standartlarına kadar geniş bir dönüşüm programını bu vizyonla yürütmekteyiz” dedi. Türkiye genelinde 1300’ü aşkın halk kütüphanesi ile hizmet verdiklerini belirten Ersoy, kurdukları gezici kütüphaneler sayesinde de insanlara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

KÜTÜPHANE KULLANIM ORANLARI

Son olarak, kütüphane kullanım alanının önemli ölçüde arttığını belirten Bakan Ersoy, “6 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını 410 bin metrekareden 750 bin metrekareye çıkartarak yüzde 83’lük bir artış sağladık” dedi. Üye ve kullanıcı sayılarında tarihi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Ersoy, “2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaşacak” bilgisini verdi. Bu başarının, zenginleşen koleksiyonlar ve etkin hizmet modelleri sayesinde elde edildiğini vurguladı.