Kütüphane Etkinliği Öğrencilerle Yapıldı

DAZKIRI KAYMAKAMI, KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Şerife Memiş Uçar İlkokulu ile Dazkırı Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katıldı ve burada öğrencilerle birlikte kitap okudu. Öğrenciler, öğretmenler ve kütüphane personelinin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, kitap sevgisini artırmayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyordu.

OKUMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Kaymakam Bayguş, etkinlikte yaptığı konuşmada, okumanın bireysel gelişim ve toplumun ilerlemesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bayguş, “Okuma alışkanlığı, bilgi birikimimizi artırır ve ufkumuzu genişletir. Gençlerimizi kitapla buluşturmak, onların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlar” dedi.

ÖĞRENCİLER SESLİ OKUDU

Etkinlik süresince öğrenciler, seçtikleri kitapları sesli okurken, kütüphane tarafından çeşitli kitap önerileri ve okuma teknikleri de katılımcılarla paylaşıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin kitaplarla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.