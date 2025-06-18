Kütüphane Yıl Sonunda Bitecek

YOZGAT İL HALK KÜTÜPHANESİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde incelemelerde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile beraberindeki heyetle birlikte şantiye alanını dolaşan Kandemir, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÜTÜPHANE YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Kandemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphane inşaatının “yıl sonunda biteceğini” söyledi. AK Parti iktidarı döneminde Yozgat’a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Kandemir, “Yozgat İl Halk Kütüphanesi, 13 bin 755 metrekarelik kullanım alanına sahip dev bir projedir. 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek bu yapıda çocuk oyun alanları, toplantı salonları, mescit, teras gibi pek çok bölüm yer alacak. İnşallah Aralık 2025 sonunda hizmete açılacak.” dedi.

KÜTÜPHANE KULLANIM ALANLARI

Kütüphane, yaklaşık 70 bin ortaöğretim ve 20 bin üniversite öğrencisine hizmet sunacak. Kandemir, bu projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili yetkililere teşekkür etti.