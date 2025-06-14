Kütüphaneler Sosyal Etkileşim Merkezlerine Dönüştürüldü

KÜTÜPHANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, halk kütüphanelerinin geleneksel yapısından çıkarak bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürüldüğü belirtildi. 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısının, 2025 yılı itibarıyla 1301’e ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi. Aynı süre içinde toplam kullanım alanının 750 bin metrekareye ulaştığı ve kullanıcı sayısının da 38,7 milyona çıktığı bildirildi. Kütüphaneler sadece mekansal olarak büyümekle kalmıyor; içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli ilerlemeler kaydediliyor.

Kütüphaneler artık sadece kitapların bulunduğu yerler değil, aynı zamanda yaratıcı fikirlerin geliştirildiği ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği üretim merkezleri haline geliyor. 2024 yılı itibarıyla 29 binden fazla etkinlik düzenlendiği ve bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişinin katıldığı aktarıldı. Üstelik gezici kütüphaneler aracılığıyla kırsal bölgelere de ulaşım sağlanıyor. Bebek ve çocuklara yönelik tematik kütüphanelerin yanı sıra alışveriş merkezleri ve havalimanlarında da kütüphaneler kurularak her yaştan kullanıcıya erişim sağlanıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZKA

Dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar atıldığı ifade ediliyor. Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetlerle milyonlarca belgeye ulaşım kolaylaşıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda kütüphaneler artık sadece kitap okumak için değil; aynı zamanda sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çeşitli katkılar sunan merkezler olarak bir dönüşüm geçiriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphanelerimizi yalnızca kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 yılında 1301’e yükselttik. Ancak yalnızca sayı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız bugün 38,7 milyonu aştı. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.