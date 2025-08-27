Kütüphanelerden Yüzlerce Nadir Kitap Çalındı

ESTONYA’DA SANATÇI KİTAPLARININ HIRSIZLIĞI

Nisan 2022’de, iki kişi Estonya’nın Tartu Üniversitesi kütüphanesine giriyor ve 19. yüzyıldan iki sanatçı, Rus şair ve oyun yazarı Aleksandr Puşkin ile Ukrayna kökenli ünlü Rus yazar Nikolay Gogol’ün sekiz kitabını görmek istediklerini iletiyorlar. Bu kişiler Rusça konuşuyor ve genç olanı, ABD’de öğrenim için araştırmalar yaptığını kütüphane görevlisine açıklıyor. Üç ay sonra kütüphane personeli, bu kitaplardan ikisinin yerinde sahte kopyalarının olduğunu fark ediyor. Kütüphane kayıtlarına göre, bu kitaplar en son nisan ayında yine aynı iki kişi tarafından incelenmiş.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇİYOR

Kütüphaneciler hızla geri kalan altı Rus klasiğini kontrol ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kitapların da kütüphane mühürleri ve envanter numaralarıyla gerçeklerine çok benzeyen, ustalıkla hazırlanmış kopyalar olduğu tespit ediliyor. Tartu kütüphanesi dışında da, Estonya’nın başkenti Talin Üniversitesi kütüphanesinden de on nadir kitap kayboluyor. On sekiz ay boyunca, Baltık ülkeleri ve Finlandiya’dan başlayarak, İsviçre ve Fransa’ya kadar birçok Avrupa kütüphanesinden Rus klasikleri ile diğer nadir Rusça eserler çalınıyor. Bazı yerlerde orijinaller kopyalarla değiştiriliyor, bazılarında ise kitaplar sadece kütüphaneden alınıyor ve geri getirilmiyor. Bu gelişmeler üzerine, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, “Puşkin Operasyonu” adlı bir soruşturma başlatıyor.

ŞÜPHELİLER VE TUTUKLAMALAR

Birden fazla ülkede yüzlerce polis memuru çeşitli yerlerde arama yapıyor. Şimdiye kadar dokuz şüphelinin tespit edilip tutuklandığı kaydediliyor. Hepsinin Gürcistan vatandaşı olduğu belirtiliyor. İlk olarak tutuklanan kişi 48 yaşındaki Beqa Tsirekidze, kendisi hem Letonya’da hem Estonya’da üç suçtan yargılanıyor ve bu suçlar arasında Tartu ve Tallinn kütüphanelerinden yapılan hırsızlıklar yer alıyor. Tsirekidze, şu anda Estonya’da üç yıl üç ay hapis cezasını çekiyor. Estonya’da mahkûmlara gazetecilerle konuşma hakkı tanınıyor. Tsirekidze cezaevinden, “2008’de ailesini geçindirmek için antika kitap alım-satımına ve restorasyonuna girdim,” diyerek açıklama yapıyor. Resmi bir restorasyon eğitimi olup olmadığı sorulduğunda, her şeyi tecrübe yoluyla öğrendiğini belirtiyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER VE HIRSIZLIK OLAYLARI

Ekim 2023’te, Varşova Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir genç çiftin oturduğu görülüyor. Genç adamın Tsirekidze’nin oğlu Mate, kadının ise eşi Ana Gogoladze olduğu anlaşılıyor. İkisi de kütüphaneden yaklaşık 100 bin dolar değerinde kitap çaldıkları suçlamasıyla tutuklanıyor ve mahkum ediliyor. Varşova Üniversitesi’nin zengin bir kitap koleksiyonu olduğu ve bu eserlerin çoğunun 1944 Varşova Ayaklanması’ndan kurtulduğu belirtiliyor. Prof. Hieronim Grala, “Birilerinin bu kitapları kurtardığını çok iyi bilen bir nesiliz,” ifadelerini kullanıyor. Kütüphaneden toplamda 73 nadir kitabın çalındığı ve değerin 600 bin dolara yaklaştığı aktarılıyor.

SOYGUNUN DETAYLARI VE MÜHÜRLER

Kütüphane çalışanları bu değişiklikleri hemen fark edemiyor. Prof. Grala, “Bir kod var, aynı boyutta bir kitap var, rafta boşluk yok,” diyerek durumu açıklıyor. Bu kadar iyi hazırlanmış kopyaların, hedefledikleri kitapları bildiği anlaşılabilir. Yapılan kütüphane reformlarının da hırsızlıkların artmasına katkıda bulunmuş olabileceği belirtiliyor. Kitapların mühürlenmesi ile ilgili uzman Pyotr Druzhinin, “güçlü mühürlemenin” Rusya’da karakteristik olduğunu söylüyor.

SUÇ DALGASI VE NEDENLERİ

Druzhinin, 2022 ile 2024 arasında nadir Rus kitapları piyasasında büyük bir artış olduğunu ve bunun Avrupa’daki suç dalgasının zirve yaptığı döneme denk geldiğinin altını çiziyor. Bunun yanı sıra, bazı Gürcüler için bu kitapların çalınmasını “vatanseverlik eylemi” olarak gördüğü ifade ediliyor. Örnek olarak, Mikhail Zamtaradze’nin çaldığı kitaplarla ilgili bir mahkumiyet cezası aldığı bilgisi var. Zamtaradze, sahte belgelerle kütüphaneye kaydolmuş ve nadir kitapları sipariş edip, çoğunu kopyalarla değiştirmiş.

MÜZAYEDELER VE KAYIP KİTAPLAR

Prof. Grala, Varşova Üniversitesi kütüphanesinden alınan bazı kitapların, Moskova’daki LitFund müzayede evinde satışa çıktığını belirtiyor. Müzayede direktörü, Rus yasaları çerçevesinde faaliyet ettiklerini ve hâlâ faal devlet kütüphanelerine ait mühürlü kitapları satışa kabul etmediklerini ifade ediyor. Ayrıca, mühürlerin tarihi önem taşıdığını ve saygı gereği yeniden mühürlenmediğini belirtiyor. “Puşkin Operasyonu” ise henüz tamamlanmamış durumda. Avrupa’nın en değerli kitaplarının bir kısmının hâlâ kayıp olduğuna inanılıyor.